В Україні розробили дистанційний транспортер для евакуації поранених з поля бою
- Автор:
- Ліза Бровко
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Учасники платформи Brave1 розробили транспортер на дистанційному керуванні для евакуації поранених з поля бою. Його назвали FoxTac.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Розробка FoxTac має систему повного приводу, яка дозволяє їздити на колісному і гусеничному ході. Транспортер захищений від бруду й легко рухається важким бездоріжжям. Дистанція керування становить до 700 метрів, а запас ходу — до 10 км. Це означає, що оператор залишатиметься в безпеці й зможе врятувати пораненого.
FoxTac успішно пройшов попередні випробування, ще триває процедура кодифікації, після якої розробку зможуть постачати у військо.
- У квітні 2023 року уряд запустив єдину координаційну платформу BRAVE1 для виробників зброї. Вона має на меті допомогти українським виробникам зброї швидше проходити шлях від ідеї до поставок і контрактів.