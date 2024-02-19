Ізраїль погрожує наступати на Рафах, якщо ХАМАС не поверне заручників до Рамадану

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Ізраїль розширить військову операцію на територію міста Рафах у секторі Гази, якщо ізраїльських заручників не звільнять до Рамадану. Священний для мусульман місяць Рамадан розпочнеться вже 10 березня.

Про це пише The Times of Israel.

Член військового кабінету Ізраїлю й колишній міністр оборони Бенні Ганц стверджує, що Ізраїль сприятиме евакуації мирного населення з Рафаху у координації зі США та Єгиптом, щоб мінімізувати втрати серед цивільних.

«Тим, хто каже, що ціна [наступу] занадто висока, я відповім дуже чітко: у ХАМАС є вибір — вони можуть здатися, звільнити заручників, і громадяни сектора Гази зможуть відсвяткувати священне свято Рамадан», — заявив Ганц.

Ганц запевнив, що Ізраїль продовжуватиме боротьбу до тих пір, поки не досягне цілей — знищення ХАМАС, усунення загрози з боку терористичного угруповання «Хезболла» в Лівані й повернення близько ізраїльських 130 заручників.

За словами премʼєр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу, наземна операція в Рафаху необхідна для знищення решти бойовиків ХАМАС. А ті, хто закликає Ізраїль не входити в цей район, «закликають Ізраїль програти війну».

До прикордонного міста Рафах евакуювались понад мільйон палестинців. Ізраїль стверджує, що саме в Рафаху розташувався останній анклав бойовиків ХАМАС, який необхідно знищити, щоб закінчити війну. Проте через план наступати на Рафах на Ізраїль тиснуть міжнародні союзники — побоюються, що дії Ізраїлю в місті спричинять гуманітарну катастрофу, а ще підірвуть спокій на Близькому Сході.