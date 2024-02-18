Фільм «20 днів у Маріуполі» отримав премію BAFTA як найкращий документальний фільм

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Стрічка режисера Мстислава Чернова «20 днів у Маріуполі» перемогла в номінації «Найкращий документальний фільм» на престижній британській премії BAFTA Film Awards.

Про це повідомили на сайті Британської академії телебачення та кіномистецтва (BAFTA).

Стрічка також претендувала на категорію «Найкращий фільм іноземною мовою», але в цій номінації переміг «Зона інтересу» Джонатана Ґлейзера, що розповідає про коменданта Аушвіцу.

Фільм «20 днів у Маріуполі» розповідає про перші тижні бойових дій у Маріуполі під час повномасштабного російського вторгнення.

Над стрічкою працювали режисер і фотограф Мстислав Чернов, фотограф Євген Малолєтка та продюсеркаі журналістка Василіса Степаненко. Вони стали останніми журналістами, які висвітлювали початок знищення росією Маріуполя — за це всі троє отримали Пулітцерівську премію.

За фільм «20 днів у Маріуполі» Мстислав Чернов отримав премію Гільдії режисерів США. Це одна з профільних кінопремій, що визначає потенційних лідерів відомої кінопремії «Оскар». Чернова відзначили за «видатні режисерські досягнення в документальному кіно». Фільм «20 днів у Маріуполі» також номінували на «Оскар» як найкращий документальний фільм.