У МЗС України зреагували на протести поляків. Закликали уряд Польщі діяти

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Міністерство закордонних справ України зреагувало на антиукраїнські акції в Польщі.

Речник українського зовнішньополітичного відомства Олег Ніколенко назвав їх неприйнятними й закликав польську владу запобігати протиправним діям щодо українських вантажів і належно реагувати на риторику, яка завдає шкоди двостороннім відносинам.

Серед останніх прикладів таких антиукраїнських акцій речник виділив «особливо радикальні» прояви — псування українського зерна на кордоні та вчорашня демонстрація фермерів у Вроцлаві з антиукраїнськими гаслами.

«Ці акції, на додачу до блокування польсько-українського кордону, не лише завдають численних збитків українській економіці, яка і так потерпає від російської агресії, але й порушують принципи українсько-польської солідарності. Українці платять своїми життями, щоб польські та інші європейські міста жили в мирі. Це не має забуватися або сприйматися як належне», — наголосив Ніколенко.

Будь-які спроби послабити економіку України радикальними або антиринковими заходами лише підриватимуть здатність стримувати російську агресію, а також створюватимуть додаткові загрози безпеці Польщі та її добробуту, зазначає речник.