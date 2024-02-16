Лідери країн Заходу одностайно поклали відповідальність за смерть Навального на режим путіна

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YURI KADOBNOV / Getty Images

Світові лідери реагують на звістку про ймовірну смерть російського політика Олексія Навального. Іноземні лідери одноголосно стверджують, що Навального вбив путінський режим, а деякі додають, що відповідальність за це має понести сам президент рф володимир путін.

Під час свого звернення президент США Джо Байден заявив, що відповідальність за ймовірну смерть Навального несе сам путін.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Навальний «заплатив своїм життям за мужність повернутися в росію». Премʼєр-міністр Великої Британії Ріші Сунак також назвав звістку про смерть Навального «жахливою новиною», а самого Навального— «найзатятішим поборником російської демократії».

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс зазначив, що «що б ви не думали про Олексія Навального як про політика, він щойно був жорстоко вбитий Кремлем». Його смерть — це те, що слід знати про справжню природу сучасного режиму росії, додає Рінкевичс.

Про те, що за смерть Навального має понести відповідальність президент рф путін, заявив голова британського МЗС Девід Кемерон.

Глава Євроради Шарль Мішель заявив, що «ЄС покладає повну відповідальність за цю трагічну смерть [Навального] на російський режим». Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг після смерті Навального заявив, що «росія має відповісти на серйозні питання», і наголосив, що всі факти смерті Навального мають бути встановлені.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн назвала смерть Навального похмурим нагадуванням про те, «що таке путін і його режим». А президентка Європарламенту Роберта Мацола заявила, що життя Навального «забрала росія».

Радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван в ефірі каналу NPR назвав смерть Навального, у разі підтвердження, «жахливою трагедією».

«Це жахлива трагедія, враховуючи довгу мерзенну історію російського уряду, який шкодить своїм опонентам. Це викликає реальні та очевидні запитання щодо того, що тут сталося», — так Салліван відреагував на звістку про смерть Навального. Від наступних коментарів про смерть російського політика він відмовився.

Віцепрезидентка США Камала Гарріс на Мюнхенській безпековій конференції заявила, що відповідальність за смерть Навального лежить на владі рф. Проте вона зазначила, що смерть Навального ще треба підтвердити.

Президент України Володимир Зеленський так само заявив, що Навальний «очевидно був убитий путіним».

«Як і тисячі інших закатованих, замучених через одну цю істоту. путіну все одно, хто загине, аби тільки він зберіг свої позиції. І саме тому він не має зберегти нічого. путін усе повинен програти, все повинен втратити й відповідати за скоєне», — сказав Зеленський.

Що передувало

16 лютого 2024 року Федеральна служба виконання покарань росії по Ямало-Ненецькому автономному округу повідомила, що Олексій Навальний помер у виправній колонії № 3. Служба пише, що нібито під час прогулянки Навальному стало погано, він знепритомнів. На місце прибули медики, але врятувати його не вдалося — 47-річний Навальний загинув.

Тим часом прессекретар Навального Кіра Ярмиш заявила, що не має підтверджень правдивості інформації від ФСВП. Адвокат політика вилітає до колонії. Російські пропагандистські медіа з посиланням на джерела пишуть, що в Навального відірвався тромб.