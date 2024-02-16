Генпрокурор: Окупанти вже запустили по Україні 24 ракети з КНДР
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Війська росії вже запустили по Україні щонайменше 24 балістичні ракети північнокорейського виробництва KN-23. Це попередні дані, заявив генеральний прокурор Андрій Костін, передає Інтерфакс-Україна.
«За період з 30 грудня 2023 року по 7 лютого 2024 року противник завдав щонайменше 12 ударів по семи регіонах України цим типом ракет. Ми говоримо про Запоріжжя, Київ (три атаки), Харків (дві атаки) та міста і села в Кіровоградській, Полтавській, Донецькій, Дніпропетровській областях. Ці обстріли вбили 14 цивільних, ще понад 70 отримали поранення», — сказав він.
За його словами, найбільше одночасне застосування ракет із КНДР було 7 лютого — вони вдарили по Києву (одна ракета), Павлограду і Харкову (по дві ракети). Усі вони не влучили в цілі. Удар NK-23, який заподіяв найбільше жертв серед цивільних, стався 2 січня. Це був Харків, коли загинули троє людей і 64 дістали поранення.
Те, що вказані ракети були північнокорейськими, підтверджують висновки Центрального дослідницького інституту озброєння Міноборони і Міжвідомча група при Офісі генпрокурора. Згідно аналізу уламків і рештків, NK-23 мають більший діаметр, ніж аналогічні моделі російського та радянського походження, типу «Іскандер», і мають фугасні бойові частини потужністю 500 — 1 000 кг у тротиловому еквіваленті. Максимальна дальність ракет — до 650 км.
Костін каже, що ракети росіяни запускали з Воронезької області. Їх точність викликає питання — із 24 випущених лише дві відносно прицільно влучили у задані координати. У решти — похибки в кілька кілометрів, а деякі вибухали в повітрі.
- У січні 2023 року США оприлюднили докази, що Північна Корея постачає росії зброю щонайменше з листопада 2022 року. Глава української військової розвідки Кирило Буданов на початку 2024 року заявляв, що КНДР зараз є найбільшим постачальником озброєння в росію.
- 4 січня 2024 року західні медіа написали, що росія отримала партію балістичних ракет з КНДР (кілька десятків) і пускові установки до них. Того ж дня США офіційно заявили, що росія має балістичні ракети малої дальності від КНДР і запускала їх по Україні — першу 30 грудня 2023 року (впала на Запоріжжі) і кілька інших 2 січня під час масованої ракетної атаки. 10 січня постпред Південної Кореї в ООН заявив, що Північна Корея використовує Україну як полігон для тестування своїх балістичних ракет за допомогою росії.