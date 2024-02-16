Генпрокурор: Окупанти вже запустили по Україні 24 ракети з КНДР

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Війська росії вже запустили по Україні щонайменше 24 балістичні ракети північнокорейського виробництва KN-23. Це попередні дані, заявив генеральний прокурор Андрій Костін, передає Інтерфакс-Україна.

«За період з 30 грудня 2023 року по 7 лютого 2024 року противник завдав щонайменше 12 ударів по семи регіонах України цим типом ракет. Ми говоримо про Запоріжжя, Київ (три атаки), Харків (дві атаки) та міста і села в Кіровоградській, Полтавській, Донецькій, Дніпропетровській областях. Ці обстріли вбили 14 цивільних, ще понад 70 отримали поранення», — сказав він.

За його словами, найбільше одночасне застосування ракет із КНДР було 7 лютого — вони вдарили по Києву (одна ракета), Павлограду і Харкову (по дві ракети). Усі вони не влучили в цілі. Удар NK-23, який заподіяв найбільше жертв серед цивільних, стався 2 січня. Це був Харків, коли загинули троє людей і 64 дістали поранення.

Те, що вказані ракети були північнокорейськими, підтверджують висновки Центрального дослідницького інституту озброєння Міноборони і Міжвідомча група при Офісі генпрокурора. Згідно аналізу уламків і рештків, NK-23 мають більший діаметр, ніж аналогічні моделі російського та радянського походження, типу «Іскандер», і мають фугасні бойові частини потужністю 500 — 1 000 кг у тротиловому еквіваленті. Максимальна дальність ракет — до 650 км.

Костін каже, що ракети росіяни запускали з Воронезької області. Їх точність викликає питання — із 24 випущених лише дві відносно прицільно влучили у задані координати. У решти — похибки в кілька кілометрів, а деякі вибухали в повітрі.