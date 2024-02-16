Ракети до ППО, САУ і боєприпаси. Німеччина готує новий пакет військової допомоги для України на €1,1 мільярда

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Канцлер Німеччини Олаф Шольц повідомив, що його країна готує новий пакет військової допомоги для України на загальну суму €1,1 мільярда.

Про це він сказав на пресконференції із президентом Володимиром Зеленським після підписання безпекової угоди між країнами.

Туди ввійдуть ракети для ЗРК IRIS-Т, дві зенітні системи Skynex, 36 самохідних гаубиць (18 гусеничних Panzerhaubitze 2000 та 18 колісних RCH 155), 120 тисяч снарядів до артилерії.

16 січня Україна і Німеччина підписали двосторонню безпекову угоду. Вона закріплює німецьку підтримку для України на рівні понад €7 мільярдів на 2024 рік. Це стосується, зокрема, зброї, щодо якої вже є конкретні контракти.

В угоді є пункти й про санкції щодо рф, трибунал і заморожені активи. Угода також передбачає механізм екстрених консультацій у разі майбутнього нападу росії на Україну.

Що таке гарантії безпеки?

12 липня 2023 року на саміті НАТО у Вільнюсі країни «Великої сімки» погодили Спільну декларацію підтримки України. Наступний крок — укладення двосторонніх безпекових угод між Україною та окремими країнами-гарантами. Кожна з країн працюватиме з Україною над конкретними двосторонніми довгостроковими зобовʼязаннями та домовленостями у сфері безпеки. У разі майбутнього збройного нападу росії країни мають негайно провести консультації з Україною, щоб визначити відповідні подальші кроки.

12 січня Україна та Велика Британія підписали безпекову угоду. Вона діятиме до вступу України в НАТО. Ось що вона передбачає.