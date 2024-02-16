Україна і Німеччина підписали двосторонню безпекову угоду

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Президент Володимир Зеленський і канцлер Німеччини Олаф Шольц підписали двосторонню безпекову угоду.

Про це повідомив німецький канцлер в Х.

За його словами, ця угода — історичний крок.

«Німеччина продовжуватиме підтримувати Україну перед обличчям російської загарбницької війни», — додав Шольц.

Деталі угоди поки що не повідомляють, але мета документа — забезпечити Україні безпеку на період, доки вона не стане повноправним членом НАТО.

Пізніше Володимир Зеленський написав, що угода закріплює німецьку підтримку для України на рівні понад €7 мільярдів на цей рік.

«Це зброя, щодо якої вже є конкретні контракти. В угоді зафіксована чітка позиція Німеччини щодо санкцій проти агресора, трибуналу, заморожених активів», — додав він.

Ще угода передбачає механізм екстрених консультацій «у разі можливого майбутнього збройного нападу росії на Україну».

Що таке гарантії безпеки?

12 липня 2023 року на саміті НАТО у Вільнюсі країни «Великої сімки» погодили Спільну декларацію підтримки України. Наступний крок — укладення двосторонніх безпекових угод між Україною та окремими країнами-гарантами. Кожна з країн працюватиме з Україною над конкретними двосторонніми довгостроковими зобовʼязаннями та домовленостями у сфері безпеки. У разі майбутнього збройного нападу росії країни мають негайно провести консультації з Україною, щоб визначити відповідні подальші кроки.