Буданов знає, хто стоїть за отруєнням його дружини. Він обіцяє в росії «дії у відповідь»
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- Костя Андрейковець
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Telegram / Головне управління розвідки МО України
Очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов каже, що знає, хто стоїть за отруєнням його дружини Маріанни.
В інтервʼю французькому виданню Liberation на пряме запитання він відповів: «Звичайно, знаю».
«Моїй дружині вже краще. Оскільки я не ковтав отрути, мені важко сказати, чи був це замах на мене. Але я вже пережив багато замахів і, напевно, переживу ще багато. Я думаю, що найближчим часом ви побачите дії у відповідь на російській території, і всі це зрозуміють», — додав Буданов.
- 28 листопада 2023 року джерела «Бабеля» повідомили, що в дружини керівника ГУР Кирила Буданова Маріанни діагностували отруєння важкими металами. Вона вижила і пройшла етап лікування. Згодом стало відомо, що також отруїлися кілька співробітників ГУР, попередньо — мишʼяком і ртуттю.