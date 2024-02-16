Олексій Навальний помер
- Автор:
- Ліза Бровко
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Пресслужба Московського міськсуду
Федеральна служба виконання покарань росії по Ямало-Ненецькому автономному округу повідомила, що Олексій Навальний помер у виправній колонії № 3.
Там написали, що нібито під час прогулянки Навальному стало погано, він знепритомнів. На місце прибули медики, але врятувати його не вдалося. Причини смерті встановлюють.
Олексію Навальному було 47 років.
Тим часом прессекретар Навального Кіра Ярмиш заявила, що не має підтверджень правдивості інформації від ФСВП. Адвокат політика вилітає до колонії.
Російські пропагандистські медіа з посиланням на джерела пишуть, що в Навального відірвався тромб.
- 14 лютого прессекретар Кіра Ярмиш повідомила, що Навального відправили до штрафного ізолятора.
- Олексій Навальний сидів у вʼязниці з 2 лютого 2021 року. Тоді суд відправив його до колонії на 2 роки і 8 місяців у справі «Ів-Роше». У березні 2022 року Лефортівський суд Москви присудив Навальному 9 років колонії суворого режиму за справу про шахрайство і неповагу до суду. Олексій Навальний вважався опозиційним до путіна політиком. Усі судові справи проти нього на Заході вважаются політичним переслідуванням.