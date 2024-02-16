Польські фермери почали блокаду шостого пункту пропуску «Корчова — Краковець»
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- Ліза Бровко
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Getty Images / «Бабель»
Польські фермери почали блокаду шостого пункту пропуску «Корчова — Краковець». Вони створюють перепони для вантажівок.
Про це повідомила Державна прикордонна служба.
Через польську блокаду ускладнення руху можливе як на виїзд з Польщі, так і на вʼїзд на цьому пункті пропуску. На вʼїзд в Україну на території Польщі очікують приблизно 1 730 вантажівок.
Водночас польські фермери сказали, що не планують перешкоджати руху автобусів і легковиків.
За словами речника Держприкордонслужби Андрія Демченка, через протест польських фермерів на кордоні, імовірно, є затримка з пропуском гуманітарної допомоги. Після аналізу руху вантажівок у ДПСУ виникли сумніви, що поляки пропускають необхідну чи можливу кількість гуманітарної допомоги, яка їде в Україну з усіх напрямків.
- Польські фермери й перевізники блокують пункти пропуску на кордоні з Україною з кінця минулого року. Вони вимагають субсидій, зупинити експорт дешевої української продукції, а також повернути систему дозволів для українських перевізників. Уряд Польщі також хотів просунути останній пункт, тобто скасувати транспортний безвіз.
- У Польщі 9 лютого фермери почали великий страйк до березня. На 20 лютого вони анонсували блокаду всіх пунктів пропуску з Україною.
- У відповідь на дії поляків українські перевізники почали акцію протесту біля міжнародного пункту пропуску «Ягодин — Дорогуськ».