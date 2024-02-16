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Польські фермери почали блокаду шостого пункту пропуску «Корчова — Краковець». Вони створюють перепони для вантажівок.

Про це повідомила Державна прикордонна служба.

Через польську блокаду ускладнення руху можливе як на виїзд з Польщі, так і на вʼїзд на цьому пункті пропуску. На вʼїзд в Україну на території Польщі очікують приблизно 1 730 вантажівок.

Водночас польські фермери сказали, що не планують перешкоджати руху автобусів і легковиків.

За словами речника Держприкордонслужби Андрія Демченка, через протест польських фермерів на кордоні, імовірно, є затримка з пропуском гуманітарної допомоги. Після аналізу руху вантажівок у ДПСУ виникли сумніви, що поляки пропускають необхідну чи можливу кількість гуманітарної допомоги, яка їде в Україну з усіх напрямків.