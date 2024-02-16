Прокуратура США звинувачує колишнього інформатора ФБР у брехні про Байдена та його сина щодо хабарів
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Teresa Kroeger / Getty Images for World Food Program USA
Прокуратура США звинуватила в дачі сфальсифікованих свідчень і фабрикації записів інформатору ФБР Олександру Смирнову, який розповідав, що Джо Байден та його син Хантер отримували хабарі від української енергетичної компанії Burisma.
Як передає Associated Press, Смирнов постав перед судом у Лас-Вегасі, засідання пройшло в закритому режимі.
В обвинувальному висновку прокуратури йдеться, що в червні 2020 року Смирнов, який зараз під арештом, повідомив ФБР неправдиві дані про те, що підприємці, повʼязані з Burisma, виплатили Байденам по $5 мільйонів у 2015 чи 2016 році. Смирнов казав, що Хантеру Байдену платили, аби він через батька захищав від юридичних проблем.
На думку прокурора, у Смирнова була політична мотивація казати неправду, а республіканці чинили тиск на ФБР, щоб бюро оприлюднило внутрішні звіти із заявами Смирнова. Тепер Смирнову загрожує до 25 років ув’язнення.
- Олександр Смирнов під час слідства щодо Хантера Байдена у 2020 році стверджував, що керівництво компанії Burisma у 2015 і 2016 роках найняло сина Байдена для захисту. Свідчення Смирнова лягли в основу розслідування, ініційованого республіканцями в Конгресі щодо президента Байдена та його сімʼї, а також спровокували розслідування Палати представників щодо імпічментуБайдена. Цю тему активно використовував колишній президент Дональд Трамп, стверджуючи, що Байден незаконно допомагав своєму синові в українському бізнесі.
- У грудні 2023 року Палата представників Конгресу США проголосувала за офіційний дозвіл на розслідування щодо імпічменту президента Джо Байдена. Воно має встановити, чи отримував Джо Байден неправомірну вигоду від закордонних ділових операцій свого сина.