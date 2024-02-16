У Греції легалізували одностатеві шлюби

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Грецький парламент ухвалив закон про легалізацію одностатевих шлюбів. Греція стала першою православною країною, яка зробила таке.

Про це пише Euronews.

Закон надає повні батьківські права одруженим одностатевим партнерам, які мають дітей. Водночас ЛГБТ-парам не можна ставати батьками за допомогою сурогатних матерів у Греції, оскільки цей варіант доступний лише жінкам, які не можуть мати дітей за станом здоровʼя.

Опитування показали, що більшість греків підтримують легалізацію одностатевих шлюбів, чого не скажеш про Грецьку православну церкву. Священний синод надіслав листи всім законодавцям зі своїми запереченнями.

Циркуляр із подібним формулюванням зачитували під час недільних служб у всіх православних храмах країни. Деякі релігійні групи виходили на протест проти нового закону. Церква розглядає одностатеві шлюби як загрозу традиційній сімейній моделі.

Тим часом премʼєр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс написав, що закон «відображає сучасну Грецію – прогресивну та демократичну країну, пристрасно віддану європейським цінностям».