Суд над Трампом почнеться 25 березня — йдеться про фінансові махінації під час передвиборчої кампанії

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Перший кримінальний процес над колишнім президентом США Дональдом Трампом розпочнеться 25 березня і орієнтовно триватиме до кінця травня 2024 року. Справа стосується звинувачень Трампа у фінансових махінаціях при виплатах порноакторці Стормі Деніелс.

Про це пише Reuters.

Цей процес у Нью-Йорку стане першим з чотирьох кримінальних справ, порушених проти Трампа. Трампа звинувачують у справі про порноакторку Стормі Деніелс, якій він заплатив, щоб вона тримала в таємниці їхній роман. У 2016 році, під час передвиборчої кампанії, порнозірка звернулася до журналістів із пропозицією написати про її роман із Трампом. Нібито вона мала залізобетонні докази того, що такий роман був. Але передвиборчий штаб Трампа зіграв на випередження і заплатив Деніелс $130 тисяч за мовчання.

Однак платив їй адвокат Трампа Майкл Коен із власних коштів. Для цього він створив окрему компанію-одноденку, а платіж оформили як «юридичні витрати». Прокурори вважають, що це може вважатися як підробкою документів, так і спробою ввести виборців в оману.

Адвокат Трампа Тодд Бланш сьогодні намагався перенести дату суду. У присутності Трампа, який сидів за столом захисту, Бланш заявив, що судовий процес відбудеться «в розпал сезону праймеріз», і назвав це рішення «цілковитим втручанням у виборчий процес». Проте суддя усі доводи захисту відхилив. Трамп заявив, що справи проти нього «політично вмотивовані» й покликані «чимось його зайняти», аби він не вів президентську кампанію.

Reuters зазначає, що цей судовий розгляд не завадить Трампу брати участь у виборах президента або навіть обійняти цю посаду, якщо Трамп опиниться за ґратами. Але якщо його визнають винним, це підірве підтримку серед виборців.

Також Трамп просить Верховний суд США відкласти розгляд справи про його причетність до штурму Капітолія 6 січня 2021 року. Адвокати Трампа висловлюють занепокоєння, що кримінальний процес проти нього під час передвиборчих перегонів погіршить його здатність вести кампанію проти президента США Джо Байдена. А також, мовляв, рішення суду округу Колумбія загрожує шкодою інтересам «десятків мільйонів американських виборців».

Тобто розклад судових засідань у трьох інших справах — незаконне поводження з секретними документами, спроба фальсифікації результатів виборів — залишається неясним. Розгляд у справі про зберігання Трампом секретних документів призначено на травень, а влада штату Джорджія пропонує почати процес у справі про ймовірну спробу експрезидента змінити результати президентських виборів у цьому штаті на серпень.

Прокурори у цих справах наполягають на тому, щоб розпочати судові процеси до цьогорічних виборів президента США, які заплановані на 5 листопада 2024 року, але Трамп намагається відкласти всі судові процеси або взагалі закрити справи.

Справи Трампа

Загалом проти Трампа висунули 91 обвинувачення в чотирьох кримінальних справах. Серед іншого, йдеться про незаконне поводження з секретними документами, спробу фальсифікації результатів виборів і незаконне витрачання коштів, зібраних на президентську кампанію.

Прокурор Сміт розслідує спроби скасувати вибори у США 2020 року, які призвели до нападу на Капітолій США 6 січня 2021 року. Слідство стосувалося, зокрема, висування фальшивих виборців у штатах, програних Трампом, і кампанії тиску на його тодішнього віцепрезидента Майка Пенса з метою скасування виборів.

Попри все Трамп продовжує свою передвиборчу кампанію для участі у виборах президента США 2024 року.