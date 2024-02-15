Володимир Зеленський підписав закон медичний канабіс

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Президент України Володимир Зеленський 13 лютого підписав закон про легалізацію медичного канабісу.

Така інформація зʼявилася в картці законопроєкту № 7457.

Верховна Рада ухвалила законопроєкт про медичний канабіс у другому читанні ще 21 грудня 2023 року. Депутати від «Батьківщини» одразу після цього подали проєкт постанови про скасування рішення Ради. Втім, зрештою спроба «Батьківщини» блокувати закон провалилася.

Тепер він набуде чинності через пів року після його оприлюднення.

Закон регулює обіг канабісу лише в медичній, промисловій та науковій діяльності. Документ спрощує медичне використання ліків на основі канабісу, водночас передбачає жорсткий контроль з боку Нацполіції над вирощуванням цієї рослини, виробництвом і збутом ліків на її основі.

Лікування такими препаратами потребують мільйони українців. Ліки на основі медичного канабісу використовують при хронічних болях, епілепсії, анорексії, посттравматичному синдромі, захворюваннях імунної системи, артриті та ревматизмі, астмі, хворобах Альцгеймера і Паркінсона та багатьох інших важких захворюваннях. В Україні, зокрема, такого лікування потребують пораненні та військові з ПТСР.