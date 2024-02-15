Члени НАТО планують поставити ЗСУ мільйон безпілотників у межах Коаліції дронів

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Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на брифінгу заявив, що група держав-членів НАТО планує передати Україні мільйон безпілотників у межах Коаліції дронів.

Це рішення ухвалили за підсумками дводенних переговорів — спершу у форматі «Рамштайн», а потім у форматі Ради Україна — НАТО. Генсек зазначив, що за останні кілька днів союзники, зокрема Канада, Фінляндія і Норвегія, анонсували нові пакети військової допомоги, куди ввійшло обладнання, запасні частини для F-16 та засоби ППО.

«Група союзників збирається обʼєднати зусилля і передати Україні мільйон безпілотників, 20 союзників НАТО також погодилися створити Коаліцію з розмінування. Все це допоможе зберегти життя українців», — наголосив Столтенберг.

Головне завдання Коаліції дронів — допомогти Україні масштабувати виробництво безпілотників і засобів радіоелектронної боротьби для потреб війни. У Міноборони казали, що сьогодні Україна виробляє понад 70 зразків БпЛА, які легалізовані й експлуатуються на передовій. Коаліцію очолять Велика Британія і Латвія — вони нададуть в її межах тисячі безпілотників на $250 мільйонів.