До Місяця запустили приватний посадковий модуль Nova-C. У чому його особливість

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NASA

Посадковий модуль Nova-C техаської компанії Intuitive Machines стартував до Місяця 15 лютого і успішно вийшов на орбіту. Посадка на південну сторону Місяця запланована на 22 лютого.

Офіційно місія називається IM-1 — це абревіатура від назви компанії Intuitive Machines, творців апарату. Спочатку запуск запланували на ранок 14 лютого, проте через технічну несправність політ перенесли на добу. 15 лютого, близько 8 години ранку за київським часом, модуль Nova-C вирушив у космос на борту ракети Falcon 9 компанії SpaceX.

Міжпланетна станція вагою 657 кг, її назвали Odysseus («Одіссей»). Вона несе шість науково-дослідних приладів NASA, призначених для вивчення навколишнього середовища в зоні посадки, радіоастрономії, відпрацювання технології точної посадки, звʼязку і автономної навігації. А ще пʼять комерційних вантажів.

«Науково-технологічні вантажі, що відправляються на поверхню Місяця, мають закласти основу для пілотованих місій і постійної присутності людини на місячній поверхні», — зазначили в компанії Intuitive Machines. Якщо посадка пройде успішно, то наступні апарати Intuitive Machines запускатимуть уже зі складнішими приладами та інструментами.

Якщо апарат успішно приземлиться на Місяць — це буде перша більш ніж за 50 років посадка на природний супутник Землі американського космічного корабля, а також перший раз, коли її здійснить приватна компанія.

Компанія Intuitive Machines планує в березні відправити до Місяця другий посадковий модуль, а в червні — третій.