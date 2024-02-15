Ще один керівник банку «Фінанси та Кредит» отримав підозру за розкрадання в інтересах Жеваго

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Державне бюро розслідувань оголосило підозру вже третьому заступнику голови правління банку «Фінанси та Кредит», якому закидають причетність у розкраданні мільярдів в інтересах «власника-ексолігарха» Костянтина Жеваго.

Про це пише пресслужба ДБР.

Топменеджер свого часу був заступником, а у 2015 році став головою правління АТ «Банк «Фінанси та Кредит». Йому повідомили про підозру в розтраті майна в особливо великих розмірах у складі злочинної організації (ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191 ККУ).

Фігуранта затримали, зараз вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Наприкінці минулого року правоохоронці затримали двох колишніх заступників голови правління, яким повідомили про підозру за аналогічними статтями й помістили під варту з можливістю вийти під заставу 450 мільйонів гривень та 467 мільйони гривень.

Справа Костянтина Жеваго

ДБР розслідує розтрату понад 2,5 мільярда гривень ліквідованого банку «Фінанси та Кредит». Слідство вважає, що схему з виведення грошей організували ексзаступник голови правління банку, начальник одного з управлінь та інші топменеджери.

Протягом 2007—2014 років офшорна компанія відкрила кредитні лінії в іноземних банках. «Фінанси та Кредит» поручився за цю компанію власними коштами та уклав з іншими іноземними банками договори на суму понад $113 мільйонів (2,9 мільярда гривень. У 2015 році за невиконання зобовʼязань офшорною компанією іноземні банки стягують $113 мільйонів з рахунків банку «Фінанси та Кредит», причому заставу списали відразу після того, як банк був оголошений неплатоспроможним.