Ще один керівник банку «Фінанси та Кредит» отримав підозру за розкрадання в інтересах Жеваго
- Автор:
- Ліза Бровко
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Державне бюро розслідувань оголосило підозру вже третьому заступнику голови правління банку «Фінанси та Кредит», якому закидають причетність у розкраданні мільярдів в інтересах «власника-ексолігарха» Костянтина Жеваго.
Про це пише пресслужба ДБР.
Топменеджер свого часу був заступником, а у 2015 році став головою правління АТ «Банк «Фінанси та Кредит». Йому повідомили про підозру в розтраті майна в особливо великих розмірах у складі злочинної організації (ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191 ККУ).
Фігуранта затримали, зараз вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.
Наприкінці минулого року правоохоронці затримали двох колишніх заступників голови правління, яким повідомили про підозру за аналогічними статтями й помістили під варту з можливістю вийти під заставу 450 мільйонів гривень та 467 мільйони гривень.
Справа Костянтина Жеваго
ДБР розслідує розтрату понад 2,5 мільярда гривень ліквідованого банку «Фінанси та Кредит». Слідство вважає, що схему з виведення грошей організували ексзаступник голови правління банку, начальник одного з управлінь та інші топменеджери.
Протягом 2007—2014 років офшорна компанія відкрила кредитні лінії в іноземних банках. «Фінанси та Кредит» поручився за цю компанію власними коштами та уклав з іншими іноземними банками договори на суму понад $113 мільйонів (2,9 мільярда гривень. У 2015 році за невиконання зобовʼязань офшорною компанією іноземні банки стягують $113 мільйонів з рахунків банку «Фінанси та Кредит», причому заставу списали відразу після того, як банк був оголошений неплатоспроможним.
- У липні 2023 року правоохоронці затримали на Кіпрі колишнього заступника голови правління банку «Фінанси та Кредит» Сергія Борисова — він повʼязаний з власником банку Костянтином Жеваго.
- Суд заарештував акції підприємств Костянтина Жеваго на сотні мільйонів гривень, корпоративні права товариств, 26 обʼєктів нерухомості. Було заарештоване майно й інших компаній, які повʼязані з Жеваго: 14 майнових комплексів, 21 частка в майнових комплексах, 30 нежитлових приміщень, 10 квартир. Також Швейцарія заарештувала понад $113 мільйонів на рахунках компаній, кінцевим бенефіціарним власником яких є колишній нардеп, акціонер банку АТ Банк «Фінанси та Кредит» Костянтин Жеваго.
- 28 грудня 2022 року Костянтина Жеваго затримали на гірськолижному курорті Куршевель у французьких Альпах і наступного дня відправили під екстрадиційний арешт. Однак він вніс мільйон євро застави та вийшов з-під варти із зобовʼязанням не полишати материкову частину Франції.