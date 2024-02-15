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Сили ППО збили 13 із 26 ракет

Автор:
Ліза Бровко
Дата:

Getty Images / «Бабель»

З ночі до ранку 15 лютого російські окупанти атакували Україну ракетами різного типу. Протиповітряна оборона Повітряних сил і Сил оборони знищили 13 із 26 ракет.

Про це пишуть ПС ЗСУ.

Росіяни запустили:

Тим часом українська ППО збила:

Telegram / Повітряні Сили ЗС України