Сили ППО збили 13 із 26 ракет

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Getty Images / «Бабель»

З ночі до ранку 15 лютого російські окупанти атакували Україну ракетами різного типу. Протиповітряна оборона Повітряних сил і Сил оборони знищили 13 із 26 ракет.

Про це пишуть ПС ЗСУ.

Росіяни запустили:

12 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 з літаків стратегічної авіації Ту-95МС (Енгельс);

шість балістичних ракет «Іскандер-М»/ KN-23 (Воронезька область росії);

дві крилаті ракети «Калібр» (Новоросійськ, рф);

чотири керовані авіаційні ракети Х-59 (окуповані території Запорізької області, Курська область росії);

дві зенітні керовані ракети С-300 (Бєлгородська область росії).

Тим часом українська ППО збила:

вісім крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55;

одну балістичну ракету «Іскандер-М»/KN-23;

дві крилаті ракети «Калібр»;

дві керовані авіаційні ракети Х-59.

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