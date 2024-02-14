Порошенко заявив, що його знову не випустили у відрядження за кордон. У Раді відреагували

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Стас Козлюк / «Бабель»

Колишній президент України Петро Порошенко заявив, що його не випустили за кордон для участі в Мюнхенській конференції з безпеки, яка запланована на 16 лютого. Нардеп стверджує, що таке рішення спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук нібито ухвалив через попередження голови української розвідки Кирила Буданова.

«Голова ГУР Міноборони Кирило Буданов повідомив спікеру парламенту Руслану Стефанчуку про те, що одразу ж після перетину кордону Україна — Польща, а надто в Мюнхені мені загрожує смертельна небезпека», — заявив Петро Порошенко.

Він стверджує, що від «небезпеки» його не зможуть захистити ні Управління держохорони, ні «вся система безпеки Німеччини». А єдиний спосіб його врятувати, стверджує Порошенко, це його не випустити.

За інформацією джерел «Бабеля» у Верховній Раді, попередження ГУР про небезпеку стосувалося поїздок Порошенка до прифронтових зон, а не до держав Євросоюзу.

У Мюнхені в Петра Порошенка, за його словами, заплановані зустрічі з великою конгресовою делегацією від Республіканської партії, з керівництвом Євросоюзу й з шістьма президентами, головами урядів країн-членів ЄС.

Проте у Верховній Раді заявили, що фракцію «Європейська солідарність», до якої входить нардеп Петро Порошенко, у Мюнхені представить депутат Олексій Гончаренко. І додають, що документи, які підтверджують зустрічі Порошенка з іноземними лідерами, до Ради не надходили ані від Порошенка, ані від закордонних лідерів.