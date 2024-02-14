Справи Майдану: поліція затримала колишнього «беркутівця», який ховався після оголошення вироку

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Правоохоронці в одному з селищ на Харківщині затримали колишнього працівника харківського «Беркуту», який переховувався від правосуддя після оголошення вироку в грудні 2023 року.

Про це повідомила пресслужба Офісу Генерального прокурора.

Затриманий — колишній працівник «Беркуту» і водночас поліцейський (до рішення Апеляційного суду). Наприкінці 2023 року його засудили до 6 років позбавлення волі за катування активістів Євромайдану Владислава Цілицького та Михайла Низкогуза. Злочин стався 20 січня 2014 року на колонаді «Динамо» на вулиці Грушевського. Хоч Офіс Генпрокурора не називає імені затриманого, з цього випливає, що йдеться про колишнього «беркутівця» Андрія Хандрикіна.

За даними обвинувачення, у січні 2014 року під колонадою стадіону «Динамо» в Києві Хандрикін разом з колегами затримав і провів через колону «беркутівців» двох активістів «Євромайдану» — Михайла Низькогуза та Владислава Цілицького. Силовики роздягли Низькогуза на морозі, побили його і поранили ножем.

У 2019 році стороні обвинувачення не вдалося довести вину Хандрикіна. Суддя Оксана Бірса, пояснюючи рішення, заявила, що суд не може дійти висновку, що саме Хандрикін катував протестувальників під колонадою стадіону «Динамо» в січні 2014 року. Інші обвинуваченні у справі Артем Войлоков та Владислав Мастега не перебувають на лаві підсудних зараз, бо втекли до росії.

Київський апеляційний суд 21 грудня 2023 року скасував виправдувальний вирок Хандрикіну та визнав його винуватим, проте на оголошення вироку він не зʼявився і переховувався до моменту затримання. Найближчим часом його мають доправити до місця відбування покарання.