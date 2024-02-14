У «Дії» буде відкритий код — це допоможе експортувати її технологій в інші країни
- Автор:
- Ліза Бровко
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Міністерство оборони України
Затосунок «Дія» стане open-source продуктом — у нього буде відкритий код. Це дозволив уряд, ухваливши відповідну постанову.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Із відкритим кодом і документацією Мінцифри зможе швидко експортувати «Дію» в інші країни.
«Open-source продукти — це про прозорість, що також буде хорошим сигналом для наших партнерів. Топові світові продукти працюють на відкритому коді», — написав міністр.
Також він назвав перевагою те, що всі розробники світу зможуть проаналізувати особливості архітектури застосунку і вивчити принципи його роботи, щоб розробляти свої додаткові сервіси або мікросервіси, які підходитимуть до застосунку.
Разом з цим IT-спільнота зможе проаналізувати код і запропонувати зміни та покращення — їх розгляне команда розробників «Дії».
Варто зауважити, що розробники не матимуть доступу до реєстрів та особливостей шифрування, тому дані українців залишатимуться в безпеці.
- У червні президент Володимир Зеленський анонсував, що «Дія» допоможе розвинути державні послуги не тільки в Європі, але й в Африці та Латинській Америці.
- Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповідав, що пʼять країн світу хочуть мати аналоги українського застосунку «Дія». Вони планують на його основі створити власний цифровий продукт для своїх громадян. Продаж таких технологій може коштувати мільярди гривень.
- На Всесвітньому економічному форумі представили естонський застосунок mRiik, який є аналогом української «Дії». Його розробили спільно з Міністерством цифрової трансформації України.