У «Дії» буде відкритий код — це допоможе експортувати її технологій в інші країни

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Міністерство оборони України

Затосунок «Дія» стане open-source продуктом — у нього буде відкритий код. Це дозволив уряд, ухваливши відповідну постанову.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Із відкритим кодом і документацією Мінцифри зможе швидко експортувати «Дію» в інші країни.

«Open-source продукти — це про прозорість, що також буде хорошим сигналом для наших партнерів. Топові світові продукти працюють на відкритому коді», — написав міністр.

Також він назвав перевагою те, що всі розробники світу зможуть проаналізувати особливості архітектури застосунку і вивчити принципи його роботи, щоб розробляти свої додаткові сервіси або мікросервіси, які підходитимуть до застосунку.

Разом з цим IT-спільнота зможе проаналізувати код і запропонувати зміни та покращення — їх розгляне команда розробників «Дії».

Варто зауважити, що розробники не матимуть доступу до реєстрів та особливостей шифрування, тому дані українців залишатимуться в безпеці.