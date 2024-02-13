Польські фермери анонсували повну блокаду усіх переходів з Україною

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Польські фермери 20 лютого заблокують не лише прикордонні переходи, а й вузли звʼязку та підʼїзди до перевантажувальних залізничних станцій та морських портів на кордоні з Україною.

Про це повідомила незалежна профспілка фермерів «Солідарність», передає RMF 24.

Блокада відбудеться в рамках оголошеного профспілкою «Солідарність» загального страйку — фермери планують до 10 березня блокувати всі прикордонні переходи між Польщею та Україною. Аграрії кажуть, що протестують проти «неконтрольованого напливу товарів з України до Польщі» через рішення Євросоюзу. За їхніми словами, відсутність регулювання ставить під сумнів прибутковість сільськогосподарського виробництва, переробки та інших галузей, повʼязаних з сільським господарством.

«Тому 20 лютого, у рамках 30-денного загального страйку фермерів, протест зосередиться на повній блокаді всіх прикордонних переходів між Польщею та Україною та акціях протесту на місцях», — йдеться у заяві профспілки.

Протестувальники закликають громадськість підтримати свою акцію. Вони аргументують свої дії «захистом продовольчої безпеки Польщі».

Що відомо про нові страйки

Польські й угорські фермери не згодні з наміром Європейської комісії продовжити до середини 2025 року безмитний режим для експорту з України. Режим не такий ліберальний, як у минулі два роки, і враховує особливості фермерів ЄС.

З лютого польські фермери знову почали блокувати пункти пропуску на кордоні з Україною.

11 лютого польські фермери зупинили три українські фури і висипали зерно на дорогу. Інцидент стався на дорозі до прикордонного переходу в Дорогуську, де протестують фермери. Польська прокуратура через це порушила справу — провадження відкрили за знищення майна і порушення митної безпеки. Винуватцям загрожує до пʼяти років увʼязнення.

Міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський від імені польських фермерів попросив вибачення за «вчинок відчаю» і водночас — розуміння до поляків, які у «надзвичайно важкій ситуації».

13 лютого Європейська комісія ухвалила постанову, яка частково звільняє європейських фермерів від правил про залишення земель під паром, проти яких вони протестували.