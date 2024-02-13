Суд залишив суддю Олексія Тандира ще на два місяці в СІЗО

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Святошинський районний суд Києва залишив під вартою до 12 квітня 2024 року включно суддю Олексія Тандира, якого обвинувачують у пʼяному смертельному ДТП.

Про це повідомляє столична прокуратура.

Суд задовольнив клопотання прокурорів. Тандир залишатиметься в СІЗО ще два місяці без права внесення застави.