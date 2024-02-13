Сенат США проголосував за окремий законопроєкт про допомогу союзникам. Що далі

Новини

Unsplash

Сенат США проголосував за окремий законопроєкт про допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню. За виступили 70 сенаторів, а проти — 29. Тепер рішення за Палатою представників.

Про це свідчить трансляція засідання Сенату.

Законопроєкт передбачає $95,3 мільярда для трьох країн. Коли спікер Палати представників, республіканець Майк Джонсон проведе голосування за нього та чи взагалі зробить це — невідомо, оскільки Джонсон уже розкритикував законопроєкт і поставив під сумнів його проходження.

Гроші із цього пакету розприділять так:

$60,06 млрд — на підтримку України;

$14,1 млрд — на підтримку Ізраїлю;

$20,2 млрд — на охорону кордону.

Із допомоги для України близько $14 мільярдів передбачено для закупівлі нової зброї у компаній американського військово-промислового комплексу, $15 мільярдів — на військовий вишкіл Збройних сил України, а також на обмін розвідданими та інші заходи підтримки. Решта грошей — на пряму бюджетну підтримку України ($8 млрд) та підтримку української економіки ($1,58 млрд).

Обидві палати Конгресу США повинні схвалити закон, перш ніж президент Джо Байден зможе його підписати.