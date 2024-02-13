Священник УПЦ МП на Дніпропетровщині отримав 5 років тюрми за виправдовування вторгнення росії
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Священник Української православної церкви Московського патріархату на Дніпропетровщині отримав 5 років увʼязнення за підтримку війни росії проти України.
Про це повідомляє Служба безпеки України.
Суд визнав його винним у виправдовуванні збройної агресії рф проти України (ч. 3 ст. 436-2 КК).
Священника затримали ще у вересні 2022 року. У його помешканні при обшуках знайшли телефони, у яких були файли з кремлівською пропагандою. СБУ встановила, що протоієрей сам займався пропагандою і поширював її серед місцевих жителів. Він пропонував їм їхати до росії або на окуповані територію, щоб допомагати окупаційним військам.
- У кінці січня два роки вʼязниці за виправдовування російського вторгнення отримав настоятель одного з храмів Вінницької єпархії УПЦ МП.
- У жовтні 2023 року СБУ повідомляла, що з початку війни викрила понад 60 представників УПЦ МП — вони працювали на рф, продавали зброю і дитячу порнографію.