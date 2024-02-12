ЦПК: У Раді зареєстрували альтернативний законопроєкт про реформу БЕБ — він виключає вплив на бюро
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- Костя Андрейковець
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Getty Images / «Бабель»
У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт № 10439-2 про реформу Бюро економічної безпеки (БЕБ), який є альтернативою раніше поданому Кабінетом міністрів.
Громадська організація «Центр протидії корупції» пише, що № 10439-2 повністю відповідає вимогам міжнародних партнерів, врахувує пропозиції і зауваження експертів та позбавляє заступника голови Офісу президента Олега Татарова контролю над БЕБ.
У ЦПК наголошують, що в документі прописана повноцінна переатестація персоналу БЕБ та оновлена конкурсна процедура. Зокрема, переатестацію проводитимуть комісії, в яких трьох з пʼяти членів будуть визначати міжнародні партнери. Якщо співробітник БЕБ не пройде атестацію або відмовиться від неї, то буде звільнений. Документ також не дає співробітникам уникати переатестації через лікарняні, відпустки та інші маніпуляції.
Сама атестація пропонується у три етапи:
- тестування на знання законодавства;
- тестування на загальні здібності;
- співбесіда щодо доброчесності та професійної етики.
На останньому етапі комісії зможуть перевірити кандидата, оцінити його минуле, професійну поведінку і майновий стан.
Також законопроєкт передбачає оновлену конкурсну процедуру на посаду директора бюро. У складі комісії з відбору директора чотири з семи членів будуть визначені міжнародними партнерами. Їхні голоси будуть вирішальними.
- Перезавантаження Бюро економічної безпеки стало однією з умов для України у програмі розширеного фінансування МВФ. У меморандумі з Фондом йдеться про внесення змін у чинний закон, який регулює діяльність БЕБ. Ключова мета — розробити прозорі критерії відбору персоналу і керівництва бюро. Також у документі зазначено, що БЕБ має підпорядковуватись Мінфіну, а не напряму уряду, як зараз.
- Реформувати БЕБ, посилити його незалежність та ефективність просить група послів країн «Великої сімки». Це у переліку пріоритетних реформ на 2024 рік.
- 29 грудня 2023 року Кабінет міністрів схвалив і вніс до Верховної Ради законопроєкт, який пропонує «перезавантажити» роботу БЕБ, але його розкритикували ЦПК і деякі народні депутати.