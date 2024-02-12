ООН: Кожен п’ятий мігруючий вид тварин перебуває під загрозою зникнення

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Щороку ссавці, птахи, риби й комахи мігрують, через що часто перетинають національні кордони і збираються там, де є ризики браконьєрства, забруднення і втрати середовища існування. Як наслідок, кожен п’ятий мігруючий вид перебуває під загрозою зникнення.

Про це йдеться в глобальному дослідженні ООН «Стан мігруючих видів у світі».

З приблизно 1 200 видів, внесених до переліку тих, що під загрозою зникнення та охороняються Конвенцією ООН про мігруючі види (CMS), майже половина популяцій зменшується. З них 70% популяції мігруючих рептилій і 97% риб можуть зникнути.

Види, які мігрують, є ключовим джерелом їжі для інших диких тварин і відіграють важливу роль в екосистемах.

Провідна авторка дослідження й керівнця програми видів у Всесвітньому центрі моніторингу охорони навколишнього середовища Келлі Мальш заявила, що основною причиною цього «апокаліпсису» є людина.

Для мігруючих видів є дві головні загрози — надмірна експлуатація і втрата середовища існування. Надмірна експлуатація — це полювання, риболовля, відлов птахів тощо. Формально вже існують суворі обмеження на полювання або вилов видів, проте досі є чимало проблем із виконанням таких заборон. Водночас люди забруднюють території пластиком, хімікатами, світлом і шумом, знищуючи середовища існування тварин, птахів і риб.

До того ж мігруючі тварини все більше потерпають від змін клімату. Пожежі й посухи нищать середовища існування, а потепління руйнує зв’язок між міграційними періодами й наявністю їжі.