В Україну прибула місія Міжнародного валютного фонду

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Flickr / WBC - Washington Building Congress

Команда Міжнародного валютного фонду на чолі з Умою Рамакрішнан розпочала зустрічі в Києві з представниками влади України та іншими партнерами.

Про це заявив постійний представник Міжнародного валютного фонду Ваграм Степанян.

«Дискусії фокусуватимуться на цілях економічної політики влади України та викликах, що стоять перед економікою України. Команда МВФ також візьме участь 13 лютого в інавгураційному засіданні керівного комітету Фонду розвитку потенціалу України, який адмініструє МВФ. На цій зустрічі обговорюватимуть пріоритети щодо посилення можливостей України та підтримку Міжнародного валютного фондоу», – йдеться в заяві.

Після цього, 17 лютого у Варшаві, місія МВФ на чолі з Гевіном Греєм розпочне дискусії з представниками влади України в контексті третього перегляду програми розширеного фінансування.