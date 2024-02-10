Президент назвав заступників нового головкома Олександра Сирського

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Президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні назвав заступників нового головнокомандувача Олександра Сирського. Ними стали полковники Вадим Сухаревський та Андрій Лебеденко.

Вадим Сухаревський відповідатиме за безпілотні системи й розвиток застосування дронів, а Андрій Лебеденко — за інновації, технологічний компонент армії та бойових систем.

Заступниками нового очільника Генштабу Анатолія Баргилевича будуть бригадні генерали:

Володимир Горбатюк, напрямком якого стане оперативна робота, робота штабів, планування, управління;

Олексій Шевченко — логістика;

Михайло Драпатий — підготовка і тренування бійців.

«Тепер до виконання нових обовʼязків приступають люди, яких добре знають в армії та які самі добре знають, що потрібно армії. Бойові командири цієї війни, чий досвід буде корисним саме на загальноармійському рівні», — сказав Зеленський.