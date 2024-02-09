«Погані новини для людства»: масштабна система океанічних течій Атлантики швидко наближається до колапсу

Новини

«Бабель»

Циркуляція Атлантичного океану наближається до переломної точки. Учені назвали це «поганою новиною для кліматичної системи та людства».

Про це йдеться в дослідженні, опублікованому в Science Advances.

Використовуючи компʼютерні моделі та попередні дані, дослідники розробили індикатор раннього попередження про порушення атлантичної меридіональної циркуляції (Amoc) — це масштабна система океанічних течій, яка є головним компонентом глобального регулювання клімату.

Дослідники виявили, що Amoc на шляху до різких змін, яких не було вже понад десять тисяч років. Це вплине на багато частин світу.

Amoc охоплює, зокрема, Гольфстрім. Ця циркуляція переносить тепло, вуглець і поживні речовини з тропіків до Полярного кола, де вона охолоджується і занурюється в океан. За допомогою такого процесу енергія розприділяється навколо Землі та модулює вплив глобального нагрівання, спричиненого діяльністю людини.

The Guardian

Ця масштабна система руйнується швидше, ніж очікувалося, через танення льодовиків Гренландії та арктичних крижаних щитів. Прісна вода потрапляє в океани й перешкоджає руху солонішої та теплішої води з півдня.

Наразі Amoc перебуває в найслабшому стані за понад тисячоліття. Коли саме настане переломний момент — учені точно сказати не можуть. Проте різні команди дослідників схиляються до думки, що це відбудеться між 2025 і 2095 роками. Водночас Метеорологічна служба Великої Британії вважає малоймовірним різку зміну Amoc у ХХІ столітті.

Коли відбудеться колапс Amoc, це спричинить такі наслідки:

у деяких регіонах Атлантики рівень моря підніметься на метр, це затопить багато прибережних міст;

вологі та сухі сезони в Амазонці зміняться, це може підштовхнути ослаблений дощовий ліс до власної переломної точки;

коливання температур у світі буде більш нерівномірним;

південна півкуля стане теплішою, ніж зараз;

у Європі різко похолодає, зменшиться кількість опадів.

Влітку 2023 року океани вже нагрівалися до рекордного рівня. Це прискорило танення льодників, тому що тепла вода поглинає менше вуглекислого газу, і планета сильніше нагрівається.