У Польщі продовжили тимчасовий захист українських біженців до липня 2024 року

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Сейм Польщі ухвалив поправку до закону, яка продовжує допомогу українським біженцям до 30 червня 2024 року.

Про це пише польське медіа Prawo.

За ухвалення поправки проголосували 414 депутатів, проти — 15, один утримався.

Тепер понад мільйон українців, які перебувають у Польщі як біженці від війни, збережуть свої права. Вони й надалі матимуть вільний доступ до ринку праці, медичної допомоги й можливість вести бізнес тощо.

Тимчасовий механізм захисту для українців, які шукали прихистку від повномасштабної війни на території Євросоюзу, запрацював 4 березня 2022 року — за кілька днів після великого вторгнення росії в Україну. У Польщі ухвалили Закон про допомогу громадянам України 12 березня 2022 року.

Наразі Рада ЄС продовжила тимчасовий захист для українців до 4 березня 2025 року. Водночас у разі потреби блок готовий продовжити тимчасовий захист українських біженців і після березня 2025 року.

Тимчасовий захист українців у ЄС, зокрема в Польщі, дозволив не перевантажити національні системи надання притулку, а громадянам України — легально жити в державах-членах ЄС, що доєдналися до механізму, отримати доступ до ринку праці, освіти, системи охорони здоровʼя, соціального забезпечення і житла. Повномасштабна війна триває, тому країни Євросоюзу обговорюють поточні та майбутні варіанти додаткових чи альтернативних рішень для тимчасового захисту українських біженців.