Угорські та польські фермери страйкують — вони проти продовження безмитного експорту з України
- Автор:
- Ліза Бровко
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Угорські та польські фермери влаштували страйки на кордонах з Україною. Вони вимагають скасувати безмитний експорт української продукції, який Єврокомісія дозволила ще на рік.
Про це пишуть угорське видання VG і польське Gazeta.
Аграрії в Угорщині блокують пропускний пункт «Захонь — Чоп», у Польщі — «Медика — Шегині», «Гребенне — Рава-Руська» та «Дорогуськ — Ягодин». Останні планують протестувати місяць, вони підтягнули до кордону сільськогосподарську техніку.
Поляки також збираються перешкоджати перевантаженню українських сільськогосподарських товарів із залізничного на автомобільний транспорт у пункті пропуску «Хрубешув — Володимир-Волинський», повідомила Державна митна служба.
Водночас польські фермери блокують дороги по всій країні. На вулиці виїжджають трактори.
Аграрії заявляють, що українські продукти не відповідають нормам ЄС, більшість з них містять ГМО, а ще вони дешеві, тому місцеві виробники можуть збанкрутувати.
- 31 січня Європейська комісія офіційно запропонувала продовжити на рік, до середини 2025 року, безмитний режим для експорту з України. Проте він не такий ліберальний, як у попередні два роки, і враховує особливості фермерів ЄС. Нові автономні торгові заходи фактично передбачають запровадження квот на найчутливіші продукти — мʼясо птиці, яйця і цукор. Якщо імпорт цих продуктів перевищить середньорічні обсяги імпорту за 2022 і 2023 роки, на них введуть мита. Пропозицію Єврокомісії мають розглянути Європейський парламент і Рада ЄС.
- Болгарія, Польща, Румунія, Словаччина й Угорщина вимагали від Євросоюзу ввести імпортні мита на зерно з України. Єврокомісія їм відмовила, проте казала про плани запровадити додаткові гарантії щодо обмеження експорту українського продовольства. Україна, зі свого боку, змінила правила експорту сільгосппродукції до вищевказаних пʼяти країн ЄС. За порушення підприємців позбавлятимуть верифікації на шість місяців. Однак сусідів це теж не влаштовує.