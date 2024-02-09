Угорські та польські фермери страйкують — вони проти продовження безмитного експорту з України

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Угорські та польські фермери влаштували страйки на кордонах з Україною. Вони вимагають скасувати безмитний експорт української продукції, який Єврокомісія дозволила ще на рік.

Про це пишуть угорське видання VG і польське Gazeta.

Аграрії в Угорщині блокують пропускний пункт «Захонь — Чоп», у Польщі — «Медика — Шегині», «Гребенне — Рава-Руська» та «Дорогуськ — Ягодин». Останні планують протестувати місяць, вони підтягнули до кордону сільськогосподарську техніку.

Поляки також збираються перешкоджати перевантаженню українських сільськогосподарських товарів із залізничного на автомобільний транспорт у пункті пропуску «Хрубешув — Володимир-Волинський», повідомила Державна митна служба.

Водночас польські фермери блокують дороги по всій країні. На вулиці виїжджають трактори.

Аграрії заявляють, що українські продукти не відповідають нормам ЄС, більшість з них містять ГМО, а ще вони дешеві, тому місцеві виробники можуть збанкрутувати.