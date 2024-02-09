Тимчасовим очільником Мінветеранів призначили Олександра Порхуна

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Кабінет міністрів тимчасово поклав виконання обовʼязків міністра у справах ветеранів України на Олександра Порхуна.

Про це повідомив представник уряду в Раді Тарас Мельничук.

Перший заступник міністра у справах ветеранів України Олександр Порхун тимчасово замінить на посаді міністра Юлію Лапутіну.

Порхуна призначили на посаду першого заступника міністра у справах ветеранів України 22 квітня 2020 року. Він нагороджений званням Герой України з відзнакою орденом «Золота Зірка». Порхун майор ЗСУ у відставці, учасник війни і колишній командир 13-го батальйону 95 аеромобільної бригади.