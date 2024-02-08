Сенат США проголосував за розгляд окремого законопроєкту про допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню

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Сенат США повторно переглянув законопроєкт про допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню без угоди про міграційну реформу і безпеку кордону. Законопроєкт набрав 67 голосів сенаторів (потрібно було подолати поріг у 60).

Це дозволило відкрити дебати щодо законопроекту, тобто голосування не було фінальним. Після Сенату документ перейде до голосування в Палаті представників, але невідомо, коли спікер Майк Джонсон проведе голосування та чи взагалі зробить це.

Законопроєкт передбачає виділення $95,3 мільярда допомоги союзникам США — Україні, Ізраїлю і Тайваню.

Напередодні ввечері Сенат США провалив процедурне голосування за законопроєкт, що передбачає допомогу Ізраїлю, Україні та посилення заходів контролю на південному кордоні Штатів. Пакет на $118 мільярдів передбачав надання Україні $60 мільярдів і містив імміграційну реформу, якої вимагали республіканці. Перед цим президент США Джа Байден звинуватив Дональда Трампа в падінні підтримки республіканцями законопроєкту.