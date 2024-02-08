Зеленський назвав головні завдання нового головкома і керівництва ЗСУ

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Reuters

Президент Володимир Зеленський опублікував перелік того, що він очікує від Збройних сил України після призначення головнокомандувачем ЗСУ Олександра Сирського.

Про це пише пресслужба Офісу президента.

Зеленський хоче «бачити реалістичний, детальний план» дій Збройних сил України на 2024 рік — з урахуванням реальної ситуації на полі бою зараз і перспектив.

«Кожна бойова бригада на першій лінії повинна отримати ефективну західну зброю — має відбутися справедливий перерозподіл такої зброї на користь саме першої лінії фронту», — заявив Зеленський.

Президент наголосив на важливості розвʼязання проблеми з логістикою. «Авдіївка не повинна чекати, поки генерали зʼясують, де в них на складах застрягли дрони», — додав він. І зазначив, що «кожен генерал має знати фронт». За словами Зеленського, «якщо генерал не знає фронту, він не служить Україні». Також мають виправити надмірну та невиправдану чисельність персоналу в штабах.

«Треба побудувати в армії дієву систему ротацій. За основу можна взяти досвід окремих бойових бригад Збройних сил України та підрозділів Державної прикордонної служби України, де існує така система. Ротації — це обовʼязково. Потрібне очевидне підвищення якості навчання воїнів — тільки навчені солдати на першій лінії», — заявив Зеленський.

Також повинні призначити першого командувача нового роду військ ЗСУ — Сил безпілотних систем.

Команду перезавантаження ЗСУ новий головнокомандувач Олександр Сирський представить найближчими днями.