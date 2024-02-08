В Ісландії почалося виверження вулкана вдруге від початку року

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На ісландському півострові Рейкʼянес у кілометрі від міста Гріндавік вдруге від початку року почалося виверження вулкана.

Про це повідомляє ісландський мовник RÚV.

Попереднє виверження в Ісландії відбулося лише три тижні тому. Значне підвищення сейсмічної активності відбулося близько о пів на шосту ранку, через півгодини розпочалося виверження.

Вулканічна тріщина довжиною близько три кілометри тягнеться на захід. Для інфраструктури чи самого міста Гріндавік поки загрози немає, утім влада закликає евакуювати місцевих. Зокрема вже евакуювали популярне серед туристів геотермальне озеро Блакитну лагуну. Гостей вивезли до готелей в Кеплавіку або Рейкʼявіку, подалі від катастрофи.

Зазначають, що такі виверження починаються з великою силою, але потім швидко вщухають.

Це виверження вже шосте на півострові Рейк’янес з 2021 року.