У Сенаті США забракло голосів для ухвалення двопартійної угоди про кордон і пакети допомоги союзникам

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У Сенаті США забракло голосів для ухвалення пакету законів на $118 мільярдів, який поєднує політику охорони кордонів з допомогою Україні, Ізраїлю та іншим союзникам США.

Про це пише CNN.

Лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл проголосував за блокування двопартійного законопроєкту, продемонструвавши солідарність з однопартійцями.

Це голосування було процедурним. Раніше медіа прогнозували, що голосування провалиться через опозицію з боку колишнього президента Дональда Трампа і позицію верхівки республіканців у Палаті представників, зокрема спікера Майка Джонсона.

У компромісному законопроєкті, голосування за який провалили, для України передбачалося $60,06 мільярда.

Водночас, як пишуть американські медіа, у лідера більшості (демократів) в Сенаті Чака Шумера є напоготові законопроєкт про пакет екстреної допомоги для Ізраїлю, України та Тайваню, який не передбачає угоди про кордон.

Пізніше Сенат таки розпочав процедурне голосування, щоб розпочати процес обговорення законопроєкту про пакет іноземної допомоги (Ізраїлю, Україні та Тайваню) без угоди про кордон. Для того щоб голосування було вдалим, знадобиться проста більшість голосів.