У Сенаті США забракло голосів для ухвалення двопартійної угоди про кордон і пакети допомоги союзникам
- Автор:
- Ліза Бровко
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Wikipedia
У Сенаті США забракло голосів для ухвалення пакету законів на $118 мільярдів, який поєднує політику охорони кордонів з допомогою Україні, Ізраїлю та іншим союзникам США.
Про це пише CNN.
Лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл проголосував за блокування двопартійного законопроєкту, продемонструвавши солідарність з однопартійцями.
Це голосування було процедурним. Раніше медіа прогнозували, що голосування провалиться через опозицію з боку колишнього президента Дональда Трампа і позицію верхівки республіканців у Палаті представників, зокрема спікера Майка Джонсона.
У компромісному законопроєкті, голосування за який провалили, для України передбачалося $60,06 мільярда.
Водночас, як пишуть американські медіа, у лідера більшості (демократів) в Сенаті Чака Шумера є напоготові законопроєкт про пакет екстреної допомоги для Ізраїлю, України та Тайваню, який не передбачає угоди про кордон.
Пізніше Сенат таки розпочав процедурне голосування, щоб розпочати процес обговорення законопроєкту про пакет іноземної допомоги (Ізраїлю, Україні та Тайваню) без угоди про кордон. Для того щоб голосування було вдалим, знадобиться проста більшість голосів.
- Напередодні президент США Джо Байден закликав Конгрес ухвалити пакет законів на $118 мільярдів і звинуватив Дональда Трампа в падінні підтримки республіканцями законопроєкту.
- Раніше спікер Палати представників, республіканець Майк Джонсон заявив, що наступного тижня Палата представників США голосуватиме за окремий законопроєкт, який передбачає допомогу тільки Ізраїлю на понад $17 мільярдів. У Білому домі заявили, що Джо Байден ветує законопроєкт, що передбачає надання допомоги Ізраїлю окремо від України.
- 20 жовтня 2023 року президент США Джо Байден подав запит у Конгрес на додаткове фінансування на приблизно $106 мільярдів. Воно, зокрема, передбачало допомогу Україні ($61,4 мільярда, найбільший пакет) та Ізраїлю ($14,3 мільярда), а також надання коштів на безпеку південного кордону США. Однак розгляд документа заблокували представники Республіканської партії, які наполягають на посиленні заходів контролю над міграцією на кордоні США з Мексикою. Байден назвав політичним шантажем відмову республіканців підтримати законопроєкт, зазначивши, що «ставки надто високі».