Тейлор Свіфт погрожує подати до суду на студента, який відстежував її приватний літак
- Автор:
- Олександра Амру
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Getty Images / «Бабель»
Адвокати співачки Тейлор Свіфт погрожують американському студенту Джеку Суїні подати на нього до суду за те, що той поділився інформацією про її рейс в інтернеті.
Про це пише BBC.
21-річний студент Університету Центральної Флориди Джек Суїні використовує відкриті дані для відстеження зльотів і посадок літаків знаменитостей, а наступного дня після рейсу ділиться ними в інтернеті. Адвокати Тейлор Свіфт стверджують, що таке відстеження є «переслідуванням».
У грудні минулого року американські ЗМІ оприлюднили листа, який адвокати співачки надіслали Суїні. Послання нібито було вимогою припинити поширювати місцезнаходження приватного літака співачки.
У листі йшлося, що ця інформація становить «безпосередню загрозу для безпеки та добробуту» Свіфт і може бути «питанням життя чи смерті» для неї. Адвокати процитували численних переслідувачів, з якими вона мала справу за свою кар’єру, а також стверджували, що ці дані дають злочинцям «дорожню карту для здійснення їхніх планів».
Джек Суїні сказав BBC, що «ні в якому разі не хотів завдати шкоди Тейлор Свіфт».
«Насправді я вважаю, що у Свіфт є кілька хороших пісень. Я вірю в прозорість і публічну інформацію», — сказав він.
Він додав, що отримав листа з погрозами після того, як ЗМІ почали ретельно вивчати вуглецевий слід від літака Свіфт.
За даними компанії з цифрового маркетингу Yard, у 2022 році приватний літак Тейлор Свіфт спричиняв найвищі серед літаків знаменитостей викиди CO2. Організація виявила, що викиди її літака приблизно в 1 185 разів перевищують загальні річні викиди середньостатистичної людини.
Минулого місяця 33-річного чоловіка заарештували за звинуваченням у переслідуванні Тейлор Свіфт біля її будинку. Прессекретарка Свіфт повідомила американським медіа, що частково в цьому винні публікації про переміщення її літака.
- Три роки тому Ілон Маск почав «торги» зі студентом-програмістом Джеком Суїні за видалення бота @ElonJet, який стежив за приватним літаком голови Tesla і SpaceX. Восени 2021 року мільярдер написав Суїні у Twitter і попросив заблокувати бота за $5 тисяч. Суїні почав торгуватися і запросив $50 тисяч або одну Tesla Model 3. У січні 2022 року Суїні запросив замість грошей стажування в одній з компаній Маска. Бізнесмен відмовився і заблокував хлопця в усіх соцмережах.
- Суїні також стежив за приватними рейсами інших відомих американців, зокрема співзасновника Microsoft Білла Гейтса, засновника Amazon Джеффа Безоса та виконавчого директора Meta Марка Цукерберга.
- Суїні також запустив комерційний сайт Ground Control для стеження за рейсами, який Bloomberg вважає потенційно прибутковим бізнесом.