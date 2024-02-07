Рада прийняла у першому читанні оновлений законопроєкт про мобілізацію

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Гонтар Володимир / УНІАН

Верховна Рада підтримала урядовий законопроєкт № 10449 про проходження військової служби та мобілізацію. До другого читання в проєкт закону внесуть зміни.

«Законопроєкт прийняли без пропозицій комітету. Далі внесення правок 14 днів до 21 лютого і потім друге читання. Тобто найбільш ймовірно буде прийнято законопроєкт в цілому в останній тиждень лютого, підписаний на початку березня і вступить в силу через місяць, тобто у квітні», — зазначив народний депутат із парламентської фракції «Голос» Ярослав Железняк.

Що передбачає чинна редакція законопроєкту

Демобілізація і відпустки

Законопроєкт визначає чіткий термін служби на період воєнного стану — 36 місяців безперервної служби. Звільнення таких військовослужбовців визначатиметься строками відповідно до рішення Ставки верховного головнокомандувача.

В оновленій версії також ідеться про щорічну основну відпустку під час воєнного стану, її можуть надавати частинами не менше ніж 15 днів, а військові, звільнені з полону, отримають додаткові 90 днів відпустки зі збереженням виплат, якщо вони продовжать службу.

Добровольці по мобілізації матимуть відстрочку на два місяці для вирішення особистих справ і підготовки до мобілізації.

Звільнення від мобілізації

Люди з інвалідністю всіх груп звільняються від військової служби. Тільки є нюанс: якщо законопроєкт ухвалять, тоді до кінця 2024 року всі чоловіки віком від 25 до 55 років, яким після 24 лютого 2024 року (так написано в проєкті закону, хоча, ймовірно, малося на увазі 2022) встановили інвалідність ІІ та ІІІ груп, мають пройти повторний огляд на непридатність до військової служби.

Це не стосується чоловіків, які отримали інвалідність ІІ та ІІІ груп після захворювання або поранення під час захисту України.

Від призову звільняються також жінки та чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років, крім тих, які мають заборгованість зі сплати аліментів.

Облік для всіх

Законопроєкт про мобілізацію зобовʼязує громадян реєструвати електронний кабінет призовника, військовозобовʼязаного, резервіста на базі реєстру військовозобовʼязаних «Оберіг».

Це дозволить надсилати повістки про виклик до територіального центру комплектування (ТЦК) і соціальної підтримки (військкомату) напряму в електронний кабінет. Водночас документ не виключає вручення повістки під розписку.

Днем вручення електронної повістки вважатиметься день отримання ТЦК повідомлення про її доставку в електронний кабінет призовника. У разі, якщо вона зʼявилася в електронному кабінеті після 17:00, то вважатиметься врученою в робочий день, наступний після відправлення.

У разі набуття законом чинності всі громадяни, які перебувають на військовому обліку, упродовж 60 днів мають уточнити адресу проживання, номери засобів звʼязку, адреси електронної пошти та інші військово-облікові дані.

Ідеться про чоловіків і жінок (відповідних професій) віком від 25 до 60 років, які не служать зараз або не зняті з обліку. Звірити дані можна буде в е-кабінеті без прибуття до ТЦК незалежно від місця перебування, самостійно звірити у військкоматі або в центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП).

Ті, хто перебуває за кордоном, зможуть також зробити це за допомогою повідомлення на офіційну електронну адресу або номер телефону, зазначені на офіційному сайті ТЦК за місцем перебування на військовому обліку.

Покарання для ухилянтів

Якщо громадянин добровільно протягом 10 днів з дня вручення повістки не зʼявився до ТЦК (зокрема й закордонної дипломатичної установи України), то його можуть обмежити у праві на виїзд за межі України, а ще за рішенням суду обмежити у праві керування транспортним засобом, накласти арешт на кошти та інші цінності в банках та інших депозитарних установах.

Заяву до суду ТЦК може подати впродовж 5 днів з дня виявлення порушення. Порушенням вважається, якщо призовник не прийшов у ТЦК на 10-й день з моменту вручення повістки.

Законопроєкт також визначає поважні причини, які можуть виправдати неявку до ТЦК у терміни, визначені повісткою:

перешкода стихійного характеру;

хвороба призовника;

дії країни-агресора або інші обставини, які позбавили можливості прибути у зазначені пункт і строк;

смерть близького родича (батьків, дружини, дитини, рідних брата, сестри, діда, баби) або близького родича дружини/чоловіка.

Про причини неприбуття треба повідомити ТЦК упродовж трьох днів з кінцевої дати, визначеної у повістці.

Блокувати планують рахунки навіть тих ухилянтів, які зараз за кордоном, тому що порушенням вважатиметься і неявка до закордонної дипломатичної установи України, якщо громадянин перебуває за кордоном.

Суд повинен ухвалити рішення по суті заявлених вимог не пізніше ніж за 15 днів з дня відкриття провадження у справі. Його рішення підлягатиме негайному виконанню, але може бути оскаржене в апеляційній інстанції.

Арешт з рахунків зможуть зняти тільки, коли ТЦК відкличе свою вимогу.

Послуги в дипломатичних установах

За кордоном українці віком від 18 до 60 років, які є призовниками, військовозобов’язаними або резервістами, зможуть скористатися послугами в дипломатичних установах тільки за наявності військово-облікових документів.

Винятком є оформлення посвідчення на повернення в Україну, оформлення спадщини або документів на дітей, якщо один з батьків — іноземець. Також заяви до дипвідомства можуть подавати заарештовані, затримані чи позбавлені волі за кордоном.

Служба іноземців та апатридів

Іноземцям і людям без громадянства, які хочуть піти служити, пропонують звертатися до центрів рекрутингу, ЦНАП, центрів зайнятості, ТЦК за місцем проживання чи тимчасового перебування або ж безпосередньо до військової частини. Під час воєнного стану розірвати контракт вони можуть за власним бажанням, але не раніше ніж через шість місяців безперервної служби.

Інші норми законопроєкту

після мобілізації громадяни проходять обовʼязкову військову підготовку протягом 2—3 місяців (без цього людину не мають права відправити на фронт);

зменшення призовного віку з 27 до 25 років;

скасовується строкова служба, а замість неї — базова військова підготовка на пʼять місяців;

державні службовці більше не матимуть відстрочки від призову (броня мерів, голів селищних рад і територіальних громад зберігається);

грошове забезпечення — від 20 тисяч гривень без урахування додаткової нагороди, яка на період воєнного стану становитиме від 30 до 100 тисяч гривень;

для виїзду за кордон усім чоловікам від 18 до 60 років необхідно додатково предʼявити військовий квиток з відміткою про зняття з обліку.

5 лютого Європейська Бізнес Асоціація попросила парламент не ухвалювати урядовий законопроєкт № 10449 щодо правил мобілізації без доопрацювання. Наголошують, що там є низка суперечливих норм. Спільнота також закликала продумати можливість додаткового інструменту бронювання працівників. Наступного дня Зеленський анонсував новий механізм бронювання працівників підприємств.