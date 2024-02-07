Верховна Рада звільнила Юлію Лапутіну з посади міністра у справах ветеранів

Новини

Верховна Рада звільнила з посади міністра у справах ветеранів Юлію Лапутіну. За це рішення проголосували 302 нардепи, повідомив нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк.

Він заявив, що профільний Комітет з питань соціальної політики назвав роботу Міністерства при Лапутіній незадовільною. «Всі виступаючі, як і від влади, так і опозиції, розносили у виступах міністра», — додав Железняк.

Сама ж ексміністр не прийшла до парламенту для звітування.