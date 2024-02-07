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Антикорупційний комітет просить виключити із законопроєкту про мобілізацію корупційні ризики

Автор:
Софія Телішевська
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Getty Images / «Бабель»

Голова Комітету з питань антикорупційної політики у Верховній Раді Анастасія Радіна повідомила, що її комітет у законопроєкті про мобілізацію виявив норми, які можуть породжувати вибірковість чи корупцію.

«Ці норми необхідно виправити до другого читання законопроекту — і це цілком можливо зробити», — наголосив вона.

Нардепка зауважує, що підтримує документ у першому читанні, щоб розблокувати розгляд питання про демобілізацію, але до другого читання наполягатиме на поправках, які подасть антикорупційний комітет.

Серед ключових норм, які пропонують змінити:

«Маємо чітко зафіксувати принцип «одна особа з інвалідністю І чи ІІ групи — відстрочка для одного доглядача». Контролювати це можна і треба програмними засобами реєстру військовозобовʼязаних, але не «кошмаренням» осіб із інвалідністю вимогою додаткових довідок про постійний догляд (у не ясно якому саме порядку) тощо. Так, реформа системи надання інвалідності назріла — але не можна намагатися зробити цю «реформу» тільки для цілей мобілізації», — пояснює голова антикорупційного комітету.

Оборонний комітет отримав висновок антикорупційного комітету для подальшого опрацювання.

Що передбачає законопроєкт 10449

В оновленому законопроєкті урядовці дійшли згоди щодо зменшення призовного віку. Нині граничний вік для мобілізації 27 років, у доопрацьованому документі його знизили до 25 років. Також урядовці пропонують запровадити електронні кабінети військовозобовʼязаних, до яких надходитимуть електронні повістки. У доопрацьованому законопроєкті визначено, що люди з інвалідністю всіх груп будуть звільнені від військової служби. Це означає, що мобілізації людей з інвалідністю після ухвалення відповідного законопроєкту не буде.