Конгрес відхилив законопроєкт республіканців, у якому не було допомоги Україні

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Палата представників Конгресу США відхилила законопроєкт республіканців, який передбачав надання Ізраїлю $17,6 мільярда. При цьому республіканці не змогли зібрати достатньої підтримки для ухвалення посилення прикордонної політики США, а також допомоги для України та інших країн.

Про це повідомляють агенція Reuters та видання The Hill.

У Демократичній партії заявили, що хочуть проголосувати за ширший законопроєкт, який також передбачає допомогу Україні, міжнародне гуманітарне фінансування та нові гроші на безпеку кордонів.

Голосування відбулося з результатом 250 голосів проти 180. Цього не вистачило для ухвалення закону, оскільки він був представлений за прискореною процедурою, яка вимагає двох третин голосів. Голосували в основному за партійною ознакою, хоча 14 республіканців виступили проти законопроєкту, а 46 демократів підтримали його.

Водночас лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл та інші високопосадовці кажуть, що тепер Сенат має перейти до інших аспектів пакету — фінансування Ізраїлю, України та Тайваню.

«Мені та більшості наших членів здається, що ми не маємо реальних шансів ухвалити цей законопроєкт», — заявив Макконнелл.

За його словами, на думку республіканців, положення про кордон, враховуючи глибокі розбіжності у лавах партії, слід залишити осторонь.

«Я дотримувався вказівок моєї фракції, яка наполягала на тому, щоб ми зайнялися цим питанням у жовтні. Я маю на увазі, що це наша сторона хотіла вирішити питання про кордон. Ми його почали», — додав Макконнелл.

Водночас сенатор-демократ Кріс Мерфі, який представляв свою партію на переговорах, у цьому звʼязку заявив, що після такого республіканцям «не можна довіряти взагалі».

«Вони сказали нам що робити, ми дотримувалися їхніх інструкцій до кожної літери, а потім вони «висмикнули килим з-під ніг» упродовж 24 годин. З ким ми там маємо працювати? Вони — жах для переговорів», — заявив він.

Хронологія подій

20 жовтня 2023 року президент США Джо Байден подав запит у Конгрес на додаткове фінансування на суму приблизно $106 млрд. Воно, зокрема, передбачало допомогу Україні ($61,4 млрд, найбільший пакет) та Ізраїлю ($14,3 млрд), а також надання коштів на безпеку південного кордону США.

Проте розгляд документа заблокували представники Республіканської партії, які наполягають на посиленні заходів контролю за міграцією на кордоні США з Мексикою. Байден назвав політичним шантажем відмову республіканців підтримати законопроєкт, зазначивши, що «ставки надто високі, а наслідки надто значні».

Спікер Палати представників США Майк Джонсон 3 лютого 2024 року заявив республіканцям, що цього тижня палата проголосує за окремий законопроєкт про надання допомоги Ізраїлю, який не передбачає додаткового фінансування для підтримки України. У Білому домі попередили, що Байден накладе на нього вето.

5 лютого Сенат США презентував новий двопартійний законопроєкт, у якому загальна сума коштів, що виділяють, становить $118 млрд, із них на допомогу Україні передбачено $60 млрд, ще приблизно $14 млрд — Ізраїлю, $20,23 млрд — на захист кордонів США. Трамп закликав республіканців саботувати двопартійну угоду в Сенаті.