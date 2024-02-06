Марʼяна Безугла заявила про виключення з партії «Слуга народу»

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Стас Козлюк / «Бабель»

Марʼяна Безугла заявила, що її виключили з партії «Слуга народу». Вона стверджує, що її заяву на вихід задовольнила голова партії Олена Шуляк.

«Всі мої спроби доказати, що партії треба вибратися із зелених хмаринок 2019, змінити формат, позиціювання, розсекретити дані щодо воюючих членів партії (а їх немало), приділити увагу ідейній складовій та ризикам регіонального колабораціонізму, корупції тощо, — все ігнорувалося», — пояснила Безугла.

Вона також зазначила, що в партії «майже нічого не відбувається».

«Слуга Народу» не жахлива партія. Тут працюють багато нормальних менеджерів, серед партійців сотні цікавих людей. Можна було б багато чого розвинути. І Шуляк не безнадійна. Але партія зараз існує за інерцією і без бажання керівництва розвиватися. Це відчувають і люди в регіонах, що не сприяє позитивній динаміці», — заявила Безугла.

Перед цим Безугла заявила, що звернулася до голови фракції Давида Арахамії та керівництва Верховної Ради для того, щоб «зачитали її вихід із фракції «Слуга народу», не «загубили ніде».

У коментарі УНІАН Олена Шуляк заявила, що «ще раніше» задовольнила заяву Безуглої про вихід з партії.

Що передувало?

У Верховній Раді зараз зареєстровані кілька проєктів постанов про відкликання Безуглої з посади заступника голови комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки.

Перший такий проєкт постанови (№ 10295) у парламенті зареєстрували 27 листопада 2023 року на тлі скандалу, повʼязаного з дописами Безуглої у Facebook, які стосувалися головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного (нардепка, зокрема, писала, що Залужний не надав плану війни на 2024 рік, тому військове керівництво України «має піти»). У цьому проєкті колега Безуглої по фракції Ігор Кривошеєв запропонував відкликати її «у звʼязку з незадовільною роботою на посаді».

Ще один проєкт постанови про відкликання Безуглої з посади в комітеті (№ 10300) 28 листопада зареєструвала інша її колега по фракції — Юлія Яцик. У пояснювальній записці Яцик підкреслила, що дії Безуглої останнім часом були спрямовані на дискредитацію Залужного і підрив авторитету командування ЗСУ.

Третій проєкт постанови про відкликання Безуглої з посади (№ 10391) ініціювала група нардепів, серед яких — голова комітету з нацбезпеки, нардеп від «Слуги народу» Олександр Завітневич. Проєкт зареєстрували 6 січня 2024 року. У пояснювальній записці до нього немає згадок про висловлювання Безуглої на адресу Залужного або вказівок на причини відкликання її з посади.

Про намір вийти з партії та фракції «Слуга народу» Марʼяна Безугла заявила ще 11 січня 2024 року. Тоді вона зазначила, що «слабка фракція та партія у війну їй не потрібні».