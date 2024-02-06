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У січні Україна вийшла на довоєнні обсяги експорту морем завдяки функціонуванню українського морського коридору. За загальним обсягом експорту Україна вже наближається до показників, які були до повномасштабного вторгнення.

Про це заявив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль.

Новим зерновим коридором уже пройшли понад 660 кораблів, які перевезли майже 20 мільйонів тонн вантажів до 32 країн світу. 70% з цих вантажів — українська аграрна продукція.

«У січні ми вийшли на довоєнні обсяги експорту морем, а за загальним обсягом експорту вже наближаємося до показників, які мали до повномасштабного вторгнення», — заявив Шмигаль.

Мінекономіки наголошує, що за січень виробники експортували 12 мільйонів тонн продукції — це лише на 2 мільйони тонн менше, аніж в січні 2022 року. З них 8,7 мільйона тонн вивезли морем.

За минулий місяць у грошовому еквіваленті загальний український експорт становив $3,1 мільярда, з них $1,9 мільярда — саме морський експорт. Таку пропускну здатність українського морського коридору фактично забезпечили Військово-морські та Повітряні сили ЗСУ, а також Служба безпеки України, які методично знищували та підбивали російські кораблі в Чорному морі.