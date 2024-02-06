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Омбудсман назвав суперечливі норми нового законопроєкту про мобілізацію

Автор:
Ліза Бровко
Дата:

Facebook / Дмитро Лубінець

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець вважає, що урядовий законопроєкт № 10449 про мобілізацію містить низку суперечливих норм.

Лист із зауваженнями до проєкту закону, який зайняв девʼять сторінок, надіслали до профільного Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Водночас Дмитро Лубінець зустрічався з міністром оборони Рустемом Умєровим і сказав, що той готовий реагувати на зауваження.

Ось що, на думку омбудсмана, не так із новим законопроєктом про мобілізацію:

Що передбачає законопроєкт 10449

В оновленому законопроєкті урядовці дійшли згоди щодо зменшення призовного віку. Нині граничний вік для мобілізації — 27 років, у доопрацьованому документі його знизили до 25 років. Також урядовці пропонують запровадити електронний кабінет військовозобовʼязаних, до яких надходитимуть електронні повістки. У доопрацьованому законопроєкті визначено, що люди з інвалідністю всіх груп будуть звільнені від військової служби. Це означає, що мобілізації людей з інвалідністю після ухвалення відповідного законопроєкту не буде.