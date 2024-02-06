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Верховна Рада скоротила терміни подання альтернативних законопроєктів про мобілізацію до раніше зареєстрованого урядового — з 14 до 7 днів.

Про це повідомив народний депутат із парламентської фракції «Голос» Ярослав Железняк.

За його словами, відповідне рішення щодо законопроєкту «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку» (№ 10449) підтримали 237 парламентаріїв.

У середу, 7 лютого, комітет уже розглядатиме цей законопроєкт.

Що передбачає законопроєкт 10449

В оновленому законопроєкті урядовці дійшли згоди щодо зменшення призовного віку. Нині граничний вік для мобілізації 27 років, у доопрацьованому документі його знизили до 25 років. Також урядовці пропонують запровадити електронний кабінет військовозобовʼязаних, до яких надходитимуть електронні повістки. У доопрацьованому законопроєкті визначено, що люди з інвалідністю всіх груп будуть звільнені від військової служби. Це означає, що мобілізації людей з інвалідністю після ухвалення відповідного законопроєкту не буде.