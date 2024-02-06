Рада підтримала продовження воєнного стану та мобілізації до 13 травня
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- Софія Телішевська
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Getty Images / «Бабель»
Верховна Рада підтримала президентські укази про продовження режиму воєнного стану в Україні та загальної мобілізації до 13 травня 2024 року. Термін дії поточних указів спливає 14 лютого.
Про це повідомив народний депутат від «Голосу» Ярослав Железняк.
Це вже десяте голосування у парламенті за продовження воєнного стану.
Від початку російського вторгнення в Україні запроваджений воєнний стан і оголошена загальна мобілізація, яка забороняє військовозобовʼязаним виїжджати з країни, окрім певних винятків.