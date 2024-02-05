Зеленський заявив про потребу перезавантаження політики ветеранів. Раніше очільниця Мінветеранів подала у відставку

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Стас Козлюк / «Бабель»

Президент Володимир Зеленський заявив про потребу перезавантаження політики ветеранів на тлі заяви про відставку міністра у справах ветеранів Юлії Лапутіної. Ветеранський рух критикував Лапутіну за провальну комунікацію, заплутану систему та складні сервіси.

Посилення політики ветеранів і кроки, завдяки яким вдасться подолати проблеми в цій сфері, президент вранці обговорив з премʼєр-міністром Денисом Шмигалем.

«За всієї поваги до пані міністра, це питання виключно менеджменту. Україні потрібні сила, свіжа енергія й достатнє лідерство в кожній сфері», — сказав він.

І додав, що йдеться не тільки про цей напрямок. Раніше Володимир Зеленський прокоментував інформацію про можливе звільнення головнокомандувача Валерія Залужного словами, що необхідне «перезавантаження, зміна керівництва, не тільки військового». Деякі медіа, Telegram-канали, депутати вже протягом певного часу писали про підготовку до звільнення Залужного. Пізніше до них приєднався CNN, який написав 29 січня, що про звільнення головкома оголосять протягом кількох днів.