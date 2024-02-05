Трагедія біля укриття в Києві: суд відпустив з-під домашнього арешту охоронця Вадима Мошкіна
- Автор:
- Костя Андрейковець
- Дата:
-
Суд відпустив з-під домашнього арешту Вадима Мошкіна, сторожа поліклініки № 3 Деснянського району Києва.
Про це «Бабелю» повідомила його дружина Тетяна Мошкіна.
За версією слідства, Вадим Мошкін не пустив людей в укриття лікарні під час балістичного обстрілу Києва 1 червня 2023. Тоді загинуло троє осіб, через що Мошкіна підозрюють у залишенні людей в небезпеці.
За словами Тетяни Мошкіної, слідство у справі сторожа вже завершено, тому запобіжний захід з Вадима Мошкіна зняли.
Також ще 12 жовтня 2023 року суд дозволив повернутися на посаду директору департаменту КМДА Роману Ткачуку. Це випливає з постанови Голосіївського районного суду міста Києва. Ткачука підозрюють у службовій недбалості (ч. 2 ст. 367 КК України), що призвело до загибелі людей біля зачиненого укриття. Наразі він перебуває під нічним домашнім арештом.
- Війська росії вночі 1 червня 2023 року атакували Київ ракетами. У Деснянському районі столиці уламки впали на поліклініку та на прилеглий багатоповерховий будинок — загинули троє людей, ще близько двадцяти отримали поранення. Серед загиблих — 9-річна дівчинка. Під час повітряної тривоги люди не змогли потрапити до укриття в поліклініці, оскільки воно було закрите.
- За це підозри оголосили першій заступниці Деснянської райдержадміністрації, директору медзакладу та його заступнику, а також охоронцю Вадиму Мошкіну. Пізніше підозру вручили й начальнику департаменту безпеки КМДА Роману Ткачуку — його відправили під цілодобовий домашній арешт, у а вересні відсторонили від посади.