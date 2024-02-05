Трагедія біля укриття в Києві: суд відпустив з-під домашнього арешту охоронця Вадима Мошкіна

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Суд відпустив з-під домашнього арешту Вадима Мошкіна, сторожа поліклініки № 3 Деснянського району Києва.

Про це «Бабелю» повідомила його дружина Тетяна Мошкіна.

За версією слідства, Вадим Мошкін не пустив людей в укриття лікарні під час балістичного обстрілу Києва 1 червня 2023. Тоді загинуло троє осіб, через що Мошкіна підозрюють у залишенні людей в небезпеці.

За словами Тетяни Мошкіної, слідство у справі сторожа вже завершено, тому запобіжний захід з Вадима Мошкіна зняли.

Також ще 12 жовтня 2023 року суд дозволив повернутися на посаду директору департаменту КМДА Роману Ткачуку. Це випливає з постанови Голосіївського районного суду міста Києва. Ткачука підозрюють у службовій недбалості (ч. 2 ст. 367 КК України), що призвело до загибелі людей біля зачиненого укриття. Наразі він перебуває під нічним домашнім арештом.